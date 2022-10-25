Скончался участвовавший в доставке флага на остров Змеиный украинский военный | 360°

Мир 25 октября 2022, 17:13 Скончался участвовавший в доставке флага на остров Змеиный украинский военный Сослуживец устанавливавшего флаг на острове Змеиный военного ВСУ заявил о его гибели Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военный Вооруженных сил Украины, который участвовал в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб. Об этом сообщил его сослуживец в эфире телеканала «Мы — Украина», сообщило РИА «Новости».

В студии показали кадры с военным ВСУ, который нес флаг Украины.

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«Этот человек, который идет спереди, — это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу», — сказал мужчина.

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В конце июня Минобороны России сообщило, что страна в качестве акта доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, показав, что не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с украинской территории.

В начале июля киевские власти заявили, что флаг страны на острове не устанавливали — только сбросили с самолета. Спустя неделю украинский боевик обнародовал кадры с установкой флага на остров, который пнули перед водружением.