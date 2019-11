Скончался студийный бас-гитарист The Doors

По данным информагентства, о кончине музыканта сообщила его супруга Пэт Девэнни в Facebook. Она призналась, что муж был для нее любовью всей жизни и больше всего на свете она будет скучать по его смеху.

Отмечается, что в официальном составе The Doors никогда не значился басист, однако Дуг Лубан отыграл партии бас-гитары на трех альбомах группы. Речь идет о таких пластинках, как The Soft Parade, Waiting for the Sun и Strange Days.

«Даг навеки внес свой вклад в рок-н-ролл, а особенно — в The Doors», — заметили в соцсетях.