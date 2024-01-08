Мир 08 января 2024, 14:24 Скончался создатель языка программирования Pascal Создатель языка программирования Pascal Вирт умер в возрасте 89 лет Turing Awardee Clips / YouTube

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Швейцарский программист Никлаус Вирт ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

Вирт разработал язык программирования Pascal, а также участвовал в таких проектах как Modula-2, Algol-W и Euler. Он внес существенный вклад в будущее компьютерных языков, систем и архитектурных исследований, указали в ассоциации.

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«С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года», — отметили в АСМ.

Ранее на 83 году жизни скончался один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Он принимал участие в создании Illustrator, формата файлов PDF, а также таких значимых программ как Acrobat, Photoshop и Premiere Pro.