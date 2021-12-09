Скончался создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

В Японии ушел из жизни создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура. Ему было 78 лет.

Уэмура скончался еще 6 декабря, сообщил телеканал NHK. Однако о его смерти, причины которой не уточняются, стало известно только в четверг.

Масаюки Уэмура родился в Токио в годы Второй мировой войны. Семья переехала в Киото, где будущий дизайнер приставок отучился в университете Рицумэйкан.

Первой работой Уэмуры стала компания Sharp, где он трудился над проектами, связанными с солнечными элементами. Однажды Уэмуру послали на переговоры с представителями Nintendo, к которой он присоединился в 1971 году и проработал вплоть до 2004-го.

В его ведении находилась разработка игровых консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). После ухода из компании Уэмура преподавал в Киотском университете в Японии.