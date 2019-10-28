Скончался советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет ушел из жизни один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский. У писателя, публициста и общественного деятеля остановилось сердце.

Буковского не стало вечером 27 октября. Сообщение о его кончине опубликовано на сайте писателя.

«Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21:30 по местному времени. <…> В последние годы у него было слабое здоровье», — говорится в публикации.

Буковский был в числе основателей диссидентского движения в Советском Союзе. Впервые его арестовали в 1963 году, обвинив в фотокопировании книги, которая была запрещена в СССР. Всего писатель провел в заключении и на принудительном лечении 12 лет.

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В 1971 году он переслал на Запад документы, которые рассказывали о репрессивных методах советской психиатрии в политических целях. В 1972-м он получил два года тюрьмы и пять лет ссылки за «антисоветскую агитацию». В 1978-м Буковского обменяли на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

После освобождения Владимир Буковский жил в Великобритании. Окончил Кембриджский университет, писал книги, не прекращал политическую деятельность. Его авторству принадлежат несколько книг, среди которых «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника» и «Построить замок». Он также писал статьи и эссе. Впервые после ссылки Буковский побывал в Москве в 1991 году.