Мир 04 декабря 2023, 01:30 Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк Freepik

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Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. ему было 86 лет. Об этом сообщили в Черновицком облсовете на странице в Facebook*.

«На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы», — написали представители облсовета.

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Сандуляк появился на свет в селе Козыряны в Черновицкой области. Он стал доктором медицинских наук и профессором. В 1989 году мужчина вступил на должность народного депутата Советского союза. С 1992 до 1995 год Сандуляк был украинским послом в Румынии. Когда его дипломатическая служба завершилась, профессор стал вести лекции в разных вузах государства.

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