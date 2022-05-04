Скончался скандальный папарацци Галелла

На 92-м году из жизни ушел американский папарацци Рон Галелла, получивший в свое время скандальную известность. Об этом сообщил сайт inc-news.

В семидесятые годы у фотографа получалось снимать бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди Онассис в самые неожиданные моменты. Излишняя настойчивость Галеллы стоила ему нескольких зубов, которые ему выбил актер Марлон Брандо. В объектив его камеры попадали многие известные люди, в частности Бриджит Бардо, Элвис Пресли, Элизабет Тейлор и прочие знаменитости.