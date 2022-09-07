Скончался сирийский художник Элиас Заят | 360°

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Скончался сирийский художник Элиас Заят

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Сирийский художник Элиас Заят ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщило издание ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.

Заят был одним из самых именитых мастеров прошлого века в своей стране. Он смог соединить стили европейского модернизма с раннехристианской иконографией и суфийскими образами, написало РИА ФАН.

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Элиас Заят родился в Дамаске. Известно, что он учился живописи в Болгарии, а затем в Египте. На своих полотнах мастер изображал мистических существ на абстрактном фоне.

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