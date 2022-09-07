Скончался сирийский художник Элиас Заят | 360°

Мир 07 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Скончался сирийский художник Элиас Заят

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Заят был одним из самых именитых мастеров прошлого века в своей стране. Он смог соединить стили европейского модернизма с раннехристианской иконографией и суфийскими образами, написало РИА ФАН.

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Элиас Заят родился в Дамаске. Известно, что он учился живописи в Болгарии, а затем в Египте. На своих полотнах мастер изображал мистических существ на абстрактном фоне.

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