Скончался режиссер фильма «Охотники за привидениями» Айван Райтман

Режиссер Айван Райтман, создавший фильм «Охотники за привидениями», умер у себя дома в Калифорнии. Ему было 75 лет.

О кончине Райтмана сообщило Associated Press. Семья режиссера подтвердила агентству эту информацию. Причины смерти родственники называть не стали.

«Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни», — сказали близкие Райтмана.

Райтман родился в 1946 году в Чехословакии, в 1950-х годах его семья переехала в Канаду. В 1960-х он начал свой творческий путь в мире кинематографа, широкая известность к нему пришла спустя почти 20 лет.

Среди его самых известных работ — первая и вторая части фильма «Охотники за привидениями». Он выступал продюсером таких картин, как «Космический джем», «Евротур», «Бетховен» и «Бетховен 2», «Джуниор», «Эволюция» и многих других.

В 2021 году сын кинематографиста Джейсон Райтман снял продолжение «Охотников за привидениями». Кинолента получила название «Охотники за привидениями: загробная жизнь».