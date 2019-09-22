Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Зигмунд Йен в 1987 году совершил полет вместе с советским летчиком-космонавтов Валерием Быковским на орбитальную станцию Салют-6. Их полет длился более недели, космонавты летели на космическом корабле Союз-29.

Зигмунд Йен был первым и единственным летчиком-космонавтом ГДР, подчеркивается в материале. Космонавт также имел звание Героя ГДР и СССР. Йен был генерал-майором ВВС в отставке.

Зигмунд Йен родился 13 февраля 1937 года в федеральной земле Саксония. До 1993 года работал представителем немецкого космического агентства DLR и Европейского космического агентства в Москве. В дальнейшем — представитель ЕКА в российском Центре подготовки космонавтов.