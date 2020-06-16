Скончался отец экс-президента Украины Порошенко

На Украине скончался отец бывшего президента страны Петра Порошенко. Алексей Порошенко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Недавно он перенес инсульт.

О смерти Порошенко-старшего сообщили в пресс-службе партии экс-главы Украины «Европейская солидарность».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, <…> отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», — говорится в публикации.

Отца Порошенко в ней назвали земледельцем, общественным и политическим деятелем, который посвятил свою жизнь служению Украине. Он развивал экономику страны и заботился о ее людях.

В «Европейской солидарности» выразили соболезнования родственникам умершего, упомянув самого Петра Порошенко и его жену Марину.

Алексею Порошенко исполнилось 84 года 11 июня. В 2009 году ему присвоили звание Героя Украины. Отец бывшего украинского президента был депутатом Винницкого областного совета, входил в постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса.

Сведения об инсульте у отца Порошенко появились накануне в Telegram. Об этом написал политолог Тарас Березовец.