Скончался отец экс-президента Украины Порошенко
О смерти Порошенко-старшего сообщили в пресс-службе партии экс-главы Украины «Европейская солидарность».
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, <…> отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», — говорится в публикации.
Отца Порошенко в ней назвали земледельцем, общественным и политическим деятелем, который посвятил свою жизнь служению Украине. Он развивал экономику страны и заботился о ее людях.
В «Европейской солидарности» выразили соболезнования родственникам умершего, упомянув самого Петра Порошенко и его жену Марину.
Алексею Порошенко исполнилось 84 года 11 июня. В 2009 году ему присвоили звание Героя Украины. Отец бывшего украинского президента был депутатом Винницкого областного совета, входил в постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса.
Сведения об инсульте у отца Порошенко появились накануне в Telegram. Об этом написал политолог Тарас Березовец.