Скончался один из старейших миллиардеров в мире

Американский медиамагнат, почетный председатель медиакорпорации ViacomCBS Самнер Редстоун скончался. Ему было 97 лет.

Об этом сообщила семейная компания National Amusement и родственники миллиардера.

Глава ViacomCBS Боб Бекиш отметил, что Редстоун был блестящим руководителем и бизнесменом. Он в одиночку смог превратить семейную компанию из автокинотеатров в глобальную медиакорпорацию.

Бекиш подчеркнул, что миллиардер оставил после себя огромное наследие как в бизнесе, так и в благотворительности.

«ViacomCBS будет помнить Самнера за его невероятную страсть к победе, безграничную интеллектуальную любознательность и полную преданность компании», — заявил он.

Майкл Редстоун (отец Самнера Редстоуна) основал компанию National Amusements в 1936 году. Позднее пост главы компании занял Редстоун-младший. В 2012 году он заявил, что покупка Viacom является его главным достижением в бизнесе. В ноябре 2019 года состояние Самнера оценивалось в 3,9 миллиарда долларов.