Скончался написавший главную тему «Бондианы» композитор Монти Норман

Британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет. Он известен как автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде. О кончине Нормана сообщил официальный сайт музыканта.

Композитора не стало 11 июля. Его жизнь унесла непродолжительная болезнь, сказано в публикации.

«С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года», — уточнили на сайте.

Творческую карьеру Норман начинал как вокалист, в конце 1950-х он начал сочинять песни. Молодого композитора пригласили написать тему для первого фильма об агенте 007 «Доктор Ноу», который вышел на экраны в 1962 году.

Мелодию на заставке к киноленте узнал весь мир. Ее использовали в каждом фильме «Бондианы», кроме «Казино „Рояль“».

Автором темы Нормана считали даже после аранжировки, которую сделал Джон Барри. В 2001 году британец выиграл суд у газеты Sunday Times, которая настаивала на правах Барри на мелодию.