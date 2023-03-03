Мир 03 марта 2023, 10:34 Скончался многократный лауреат «Грэмми» Уэйн Шортер Многократный лауреат «Грэмми» саксофонист Уэйн Шортер скончался в 89 лет YouTube

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Джазовый саксофонист Уэйн Шортер, который получил 12 премий «Грэмми», скончался на 90-м году жизни в Соединенных Штатах. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на заявление агента музыканта Элисс Кингсли.

Она рассказала, что Шортер скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. Причины смерти Кингсли не стала называть.

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Шортер начал карьеру музыканта в 1964 году, тогда он стал участником квинтета под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Тони Уильямс, Херби Хэнкок, Рон Картер.

Шортер создал собственный квартет в 2000 году. В него вошли игравший на контрабасе Джон Патитуччи, пианист Данило Перес, а также ударник Брайан Блэйд. Группа получила международную популярность.

Шортер также был известен как талантливый композитор. Музыкант в этом году получил 12-ю статуэтку премии «Грэмми», при этом 23 раза он был номинирован.