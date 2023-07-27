Мир 27 июля 2023, 05:31 Скончался младший брат президента Объединенных Арабских Эмиратов Умер младший брат лидера ОАЭ Саид бен Зейд Аль Нахайян Freepik

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Младший брат лидера Объединенных Арабских Эмиратов Саид бен Зейд Аль Нахайян умер из-за проблем со здоровьем. Информацию об этом опубликовало эмиратское государственное агентство WAM.

В сообщении сказано, что президент государства Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян скорбит и оплакивает своего покойного родственника.

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Несколько дней назад агентство опубликовало информацию о плохом самочувствии Саида бен Зейда Аль Нахайяна, у брата главы государства появились серьезные проблемы со здоровьем. Чем именно он заболел, не уточнялось. Из-за печального известия в стране объявили траур, который должен продолжаться три дня — с 27 по 29 июля.

Брат лидера ОАЭ был представителем правителя Абу-Даби. Кроме того, он возглавлял Федерацию футбола страны и занимал пост главы службы морских портов Объединенных Арабских Эмиратов.