facebook_pixel
    08 ноября 2021, 21:12

    Скончался мексиканский актер Роча

    Актер Энрике Роча умер

    Артур Блянихов

    В возрасте 81-го года скончался мексиканский актер Энрике Роча. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Отмечается, что артист получил известность после исполнения ролей злодеев в «мыльных операх». Его работы были отмечены специальными премиями «за лучшего антигероя». В мексиканском актерском профсоюзе ANDI его назвали одним из наиболее признанных артистов телевидения.

    «У него было крепкое здоровье, никаких хронических заболеваний, все произошло очень быстро», — поделился один из наемных работников актера Оскар Эспехель.