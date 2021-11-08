Скончался мексиканский актер Роча

В возрасте 81-го года скончался мексиканский актер Энрике Роча. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что артист получил известность после исполнения ролей злодеев в «мыльных операх». Его работы были отмечены специальными премиями «за лучшего антигероя». В мексиканском актерском профсоюзе ANDI его назвали одним из наиболее признанных артистов телевидения.

«У него было крепкое здоровье, никаких хронических заболеваний, все произошло очень быстро», — поделился один из наемных работников актера Оскар Эспехель.