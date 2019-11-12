Скончался марсельский гангстер Жак Эмбер. Это его сыграл Жан Рено в «Бессмертном»
Во Франции на 90-м году ушел из жизни марсельский гангстер Жак Эмбер, про которого сняли картину «Бессмертный» с Жаном Рено в главной роли. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, в 60-70 годы Эмбер стоял во главе крупнейшей банды, которая заправляла в Марселе. Он получил прозвище «Безумный», поскольку слишком круто обходился с людьми, которые оказывались у него в должниках. Их сажали в самолет, и когда он поднимался на нужную высоту, то выключался двигатель и судно находилось в свободном падении, пока должник не соглашался вернуть все деньги. В конце 1970-х Эмбер получил свыше 20 ранений и сумел выжить. Эта история и легла в основу фильма «Бессмертный».