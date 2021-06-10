Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст

Лауреат Нобелевской премии за разработку спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) Рихард Эрнст умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Эрнст скончался 4 июня в Швейцарии, в своем родном городе Винтертур. Причина смерти не уточняется.

Рихард Эрнст изучал химическую инженерию в 1950-х годах. В 1962-м получил докторскую степень по физической химии. Эрнст работал в США, но потом вернулся в Швейцарию, где стал профессором.

Эрнст — один из восьми ученых этой страны, которые получили Нобелевскую премию по химии. Его удостоили премии «за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения».

«В качестве дальнейшего развития ЯМР Эрнст также заложил основы магнитно-резонансной томографии, которая позволяет отображать ткани и органы в теле человека», — сказали в Швейцарском федеральном технологическом институте, где работал ученый.

ЯМР сейчас используют практически во всех областях химии, также на практике ее применяют в ​​промышленных лабораториях и университетах.