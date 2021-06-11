Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год японский ученый Эйити Нэгиси скончался в возрасте 85 лет, сообщила администрация Университета Пэрдью в штате Индиана (США), где работал Нэгиси.

Ученый умер в минувшее воскресенье. В Университете Пэрдью Нэгиси работал с 1979 года.

«Мир потерял великого и милосердного человека, который менял жизнь к лучшему как ученый и человек. Мы опечалены кончиной профессора Нэгиси, но благодарны за его открытия, изменившие мир и жизни, которых он коснулся и на которые повлиял», — сообщил президент Университета Пэрдью Митч Дэниелс.

Эйити Нэгиси был удостоен Нобелевской премии вместе с Ричардом Хеком (США) и другим японским ученым Акирой Судзуки. Награду они получили за разработку метода, который позволяет создавать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе.

Благодаря их открытию удалось создать уникальные медицинские препараты и новые материалы.

Накануне стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии за разработку спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) Рихарда Эрнста. Ученый умер на 88-м году жизни.