Скончался лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл

После непродолжительной болезни в возрасте 77 лет умер бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл. Об этом сообщила Юнионистская партия Ольстена, которую Тримбл возглавлял с 1995 по 2005 годы.

«С глубоким прискорбием семья лорда Тримбла сообщила, что сегодня он мирно скончался после непродолжительной болезни», — сообщили в партии.

Британский политик был удостоен в 1998 году Нобелевской премии мира за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии.

Действующий глава партии Дуг Битти отметил, что полученные новости о кончине Тримбла огорчат людей во всей Северной Ирландии и далеко за ее пределами. Первый министр был смелым и дальновидным человеком, подчеркнул Битти.

Тримбл был архитектором Белфастского мирного соглашения («Соглашение страстной пятницы»), которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. После подписания соглашения Тримбл стал первым политиком, занявшим учрежденную тогда должность главы правительства Северной Ирландии, которую покинул в 2002 году.