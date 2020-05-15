Скончался итальянский музыкант Эцио Боссо
На 49-м году из жизни ушел итальянский композитор Эцио Боссо. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, около 10 лет музыкант страдал от редкой болезни Шарко, поражающей нервную систему. Несмотря на тяжелый недуг, Боссо продолжал сочинять музыку и играть.
В прошлом году его состояние ухудшилось, и композитор намеревался завершить выступления, так как не мог контролировать некоторые пальцы рук. Причина смерти Боссо не уточняется.