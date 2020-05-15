Скончался итальянский музыкант Эцио Боссо

По данным издания, около 10 лет музыкант страдал от редкой болезни Шарко, поражающей нервную систему. Несмотря на тяжелый недуг, Боссо продолжал сочинять музыку и играть.

В прошлом году его состояние ухудшилось, и композитор намеревался завершить выступления, так как не мог контролировать некоторые пальцы рук. Причина смерти Боссо не уточняется.