Скончался испанец-хохотун из интернет-мема

На 66-м году из жизни ушел испанский комик и актер Хуан Хоя Борха, более известный как герой мемов Хохотун. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на местные СМИ.

Осенью прошлого года из-за болезни артисту ампутировали ногу. С сентября он находился на лечении в больнице. Отмечается, что Борха получил известность несколько лет назад после появления видео с ток-шоу «Ratones Coloraos». Его смех во время беседы с ведущим стал объектом пародий и многочисленных мемов.