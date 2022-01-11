Скончался грузинский поэт Амашукели

В Грузии возрасте 85-ти лет скончался общественный деятель и поэт Резо Амашукели. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

О смерти поэта стало известно накануне. Родные и близкие Амашукели подтвердили информацию о его кончине. Отмечается, что в последние годы он проявил себя как активный публицист, комментируя политические процессы, происходящие в Грузии. В частности, Амашукели негативно оценивал деятельность Михаила Саакашвили на посту главы государства.