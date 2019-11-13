Скончался французский велогонщик Раймон Пулидор

По данным издания, Пулидор, получивший ласковое прозвище «Пупу», ушел из профессионального спорта в конце 70-х. За свою успешную карьеру он так и не стал победителем «Тур де Франс».

В его активе пять бронзовых медалей и три серебряных, а также призовые места на чемпионатах мира. Кроме того, на его счету победа на шоссейной многодневной гонке «Вуэльта Испании».

Уйдя на пенсию, Пулидор занялся написанием книг и выпускал фирменные велосипеды. За свои заслуги перед Францией он получил орден Почетного легиона. Это высшая награда страны.