Скончался бывший барабанщик рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк

Сегодня скончался бывший барабанщик британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк. Причиной смерти 74-летнего музыканта стал рак простаты.

Кончину подтвердил клавишник, гитарист и автор песен Uriah Heep Кен Хенсли.

«С величайшей грустью в сердце сообщаю вам, что Ли Керслейк, мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл, проиграл битву с раком сегодня в 3:30 утра. Хвала Господу, скончался он мирно, но нам его будет очень не хватать», — сказал он. Его слова приводит журнал Rolling Stone.

По словам гитариста Мика Бокса, Керслейк «был одним из самых добрых людей на Земле», а также невероятно талантливым барабанщиком, певцом и автором песен.

Как написало издание, Керслейк также участвовал в записи двух первых альбомов группы британского рок-музыканта Оззи Осборна — Blizzard of Ozz (1980) и Diary of a Madman (1981). Популярным британского барабанщика сделало участие в группе Uriah Heep, к которой он присоединился в 1971 году.