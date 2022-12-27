Мир 27 декабря 2022, 16:11 Скончался британский актер Грейф

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На 79-м году из жизни ушел британский артист театра и кино Стефен Грейф. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Мы будем сильно скучать по нему, наши мысли с его семьей и друзьями», — признались в актерском агентстве Michelle Braidman Associates.

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За свою карьеру Грейф выступал в составе «Королевской шекспировской труппы», играл в театре Вест-Энда и Королевском национальном театре. Также он отметился работой в таких картинах, как «Казанова», «Стрелять на месте», «Венецианский купец», «Призраки». Кроме того, он появлялся в сериалах «Корона», «Непридуманные истории» и «Улица коронации».

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