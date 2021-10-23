Скончался белорусский писатель Юрий Станкевич

Белорусский литератор Юрий Станкевич умер на 72-м году жизни. Об этом в Facebook написали близкие автора. Писателя не стало 22 октября. Причины его смерти пока не называются.

Настоящее имя Юрия Станкевича — Георгий Харитонович. Он родился в 1945 году в Минской области, в городе Борисове. Уже через год после появления будущего писателя на свет его отца подвергли репрессиям и отправили в исправительно-трудовой лагерь. Мальчику пришлось рано оставить школу, чтобы работать и поддерживать семью. Но это не помешало ему стать студентом Белорусского государственного университета и отучиться на факультете журналистики.

Главными произведениями Юрия Станкевича считаются «Любить ночь — право крыс» (2000 год), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008) и «Пиявка» (2010). Книги белорусского автора переведены на несколько языков. Кроме романов и сборников повестей, Станкевич написал десятки пьес и киносценариев.

Произведениям Станкевича характерно трагическое осмысление действительности. Коллеги писателя отмечали: ощущение приближающейся катастрофы для него усиливалось тем, что в Белоруссии он видел потерю национальной самобытности. Литературный критик Ирина Шевлякова сравнивала видение мира Станкевичем с болезненным восприятием жизни в книгах Франца Кафки.