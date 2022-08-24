Скончался американский миллиардер Джулиан Робертсон

Инвестор, основатель хедж-фонда Tiger Management Corp, миллиардер Джулиан Робертсон скончался в своем доме на Манхэттене. Ему было 90 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Робертсона.

«Он скончался в своем доме на Манхэттене от осложнений с сердцем», — передало агентство.

Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Робертсона оценивалось в четыре миллиарда долларов.

Нью-йоркский Tiger Management 48-летний инвестор родом из Северной Каролины основал в 1980 году, имея на тот момент 8,8 миллиона долларов. К 1998 году его активы выросли до 22 миллиардов долларов при среднегодовой доходности в 32%. Это принесло Робертсону репутацию удачливого инвестора, наравне с Джорджем Соросом и Майклом Стейнхардтом. Робертсон стал наставником волны инвесторов.

Робертсон также руководил Фондом Tiger для поддержки малообеспеченных жителей Нью-Йорка. С момента своего основания в 1989 году фонд выделил более 250 миллионов долларов в виде грантов на помощь школам, программам профессиональной подготовки и детскому образованию. За свою жизнь он пожертвовал на благотворительность более двух миллиардов долларов, сообщило агентство.