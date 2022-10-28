Скончался американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис | 360°

Мир 28 октября 2022, 23:20 Скончался американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис Американская легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался на 88-м году жизни YouTube

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Американский музыкант, «пионер» рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет. Об этом 28 октября рассказали на сайте представляющей его компании 117 Entertainment Group.

Они назвали Льюиса последней настоящей великой иконой эпохи зарождения рок-н-ролла.

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«Он был в самом начале [становления рок-н-ролла] с Элвисом, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом, Карлом Перкинсом, Фэтсом Домино, Бадди Холли и остальными, и наблюдал, как они исчезали один за другим, пока он не остался один. <...> В последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм, которые, как часто заявляли его лечащие врачи, должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад», — отметили в компании.

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Джерри Ли Льюис — один из «пионеров» рок-н-ролла. Он является оним из известнейших исполнителей кантри, госпела и блюза. Он был лауреатом четырех премий «Грэмми» и исполнил песню Great Balls of Fire, которая вошла в список 500 величайших композиций всех времен по версии журнала Rolling Stone. Джерри Ли Льюис стал одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла.