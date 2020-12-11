Скончался актер из «Пятого элемента»

По данным издания, близкие Листера-младшего вызвали в его дом полицию, поскольку он перестал выходить на связь с 9 декабря. Отмечается, что артист скончался в силу естественных причин.

«Прирожденный артист, легко вживавшийся в роль и ошарашивавший людей по обе стороны камеры», — заметил рэпер Ice Cube.

Наиболее известные фильмы с участием актера: «Пятый элемент», «Универсальный солдат» и «Темный рыцарь».