Скончался актер из «Пятого элемента»
На 63-м году из жизни ушел американский актер Том Листер-младший. Его нашли мертвым в лос-анджелесской квартире, передает «Утро.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, близкие Листера-младшего вызвали в его дом полицию, поскольку он перестал выходить на связь с 9 декабря. Отмечается, что артист скончался в силу естественных причин.
«Прирожденный артист, легко вживавшийся в роль и ошарашивавший людей по обе стороны камеры», — заметил рэпер Ice Cube.
Наиболее известные фильмы с участием актера: «Пятый элемент», «Универсальный солдат» и «Темный рыцарь».