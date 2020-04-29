Скончался актер из «Миллионера из трущоб»
Индийский киноактер Ирфан Кха ушел из жизни на 54-м году. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, два года назад артисту диагностировали нейроэндокринную опухоль, после чего он проходил лечение в Великобритании. От чего именно умер актер, не уточняется.
Ирфан Кха получил известность после съемок в картинах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи». Также он играл в фильмах «Инферно», «Новый Человек-паук» и «Мир Юрского периода».