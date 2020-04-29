Скончался актер из «Миллионера из трущоб»

По данным издания, два года назад артисту диагностировали нейроэндокринную опухоль, после чего он проходил лечение в Великобритании. От чего именно умер актер, не уточняется.

Ирфан Кха получил известность после съемок в картинах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи». Также он играл в фильмах «Инферно», «Новый Человек-паук» и «Мир Юрского периода».