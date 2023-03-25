Мир 25 марта 2023, 08:20 Скончался 94-летний сооснователь Intel Гордон Мур Викимедиа

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Сооснователь американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни. Об этом сообщили на сайте компании.

Мур скончался вчера в своем доме на Гавайях в окружении семьи. У него остались жена, двое сыновей и четверо внуков.

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Гордон Мур вместе с Робертом Нойсом основали компанию, разрабатывающую и производящую электронные устройства и компьютерные компоненты, в далеком 1968 году. Вначале Мур был вице-президентом Intel, с 1975 года — президентом, а через четыре года возглавил совет директоров и стал гендиректором. В 1987 году ушел с поста президента, но сохранял должность председателя совета до 2006 года.

В 2000 году Мур вместе с женой создал благотворительный фонд и с тех пор пожертвовал более пяти миллиардов долларов.

Коллеги запомнили его мудрым, скромным, щедрым и талантливым человеком.