Мир 09 сентября 2023, 15:58 Скончался 93-летний актер «Таинственного острова» Джон Кэйрни STV News: умер 93-летний шотландский актер Джон Кэйрни YouTube

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Шотландский актер Джон Кэйрни, известный по роли капитана Немо в сериале «Таинственный остров» по роману Жюля Верна, скончался на 94-м году жизни. Об этом написал портал STV News со ссылкой на членов семьи умершего.

Родственники охарактеризовали его как «необычайно яркого персонажа» и очень талантливого актера. Причины смерти не называются. Известно, что Кэйрни умер в Шотландии.

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Джон Кэйрни — уроженец Глазго. Окончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Помимо канадского «Таинственного острова», снялся в фильмах «Гибель Титаника» (в 1958 году), «Ясон и аргонавты», «Клеопатра» (в 1960-х).