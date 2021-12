Скончалась сценарист фильма «Звезда родилась» Джоан Дидион

В США скончалась писательница, драматург и сценарист фильма «Звезда родилась» Джоан Дидион. Она умерла в возрасте 87 лет из-за болезни Паркинсона.

Дидион ушла из жизни у себя дома на Манхэттене, сообщила газета The New York Times.

Известность американке принесли статьи, которые она публиковала в 1960-х в Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Дидион посвящала материалы контркультуре Калифорнии, политике США и социальном хаосе вокруг. В ее статьях прослеживался сарказм. За них женщина заслужила статус одной из самых ярких представительниц «новой журналистики».

Джоан Дидион писала романы и сборники эссе, а в 2005 году мемуары писательницы «Год магического мышления» стали бестселлером. В них она рассказала о переживаниях после смерти мужа — писателя Джона Грегори Данна.

В соавторстве с супругом Дидион написала сценарии нескольких известных фильмов, в том числе для ленты «Звезда родилась». Она стала лауреатом Национальной книжной премии в области нон-фикшн, почетных премий Гильдии сценаристов США и Национального книжного фонда.