Скончалась певица Анита Лейн

На 62-м году из жизни ушла австралийская певица и композитор Анита Лейн. Причины смерти неизвестны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Лейн была соосновательницей группы Ника Кейва The Bad Seeds. Она играла на клавишных и написала такие песни, как Stranger Than Kindness и From Her to Eternity.

«Анита удивительно талантлива, она подала множество идей. Она давала их мне, была очень щедра», — признался в одном из интервью Ник Кейв.

Лейн выпустила две сольные пластинки после того, как ее пути с Кейвом разошлись. Первая «Dirty Pearl» появилась в 1993 году. Вторая «Sex O’Clock» вышла в начале нулевых.