Скончалась 109-летняя мексиканка, которая была прототипом бабули из «Тайны Коко» | 360°

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17 октября 2022, 13:43

Скончалась 109-летняя мексиканка, которая была прототипом бабули из «Тайны Коко»

El Pais: умерла 109-летняя мексиканка, которая была прототипом бабушки из «Тайны Коко»

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В Мексике скончалась 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, она была прототипом бабушки Коко в мультфильме Pixar «Тайна Коко». Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Рамирес Кабальеро умерла в родном городе — Санта Фе де ла Лагуна. Министр туризма штата Мичоакан Роберто Монрой описал ее как «неустанную женщину и ролевую модель». Всю жизнь она занималась изготовлением глиняных горшков.

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Создатели мультфильма посетили несколько штатов Мексики, чтобы как следует изучить традиции Дня мертвых. Соседи Рамирес Кабальеро подтвердили, что съемочная группа жила и в семье женщины, хоть официально ее и не называли прототипом этого персонажа.

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Когда в 2017 году вышел мультфильм «Тайна Коко», она целыми днями сидела на улице рядом с постером мультфильма, и туристы фотографировались с ней за небольшую цену.

В августе скончался аниматор Ральф Эгглстон, создатель «Истории игрушек», «Тачек», «В поисках Немо» и других культовых мультфильмов компаний Pixar и Disney. Знаменитый аниматор ушел из жизни в 56 лет от рака поджелудочной железы.

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