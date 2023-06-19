19 июня 2023, 23:41
«Сколько бы ни дали». Кулеба заявил, что поставляемого Украине оружия всегда будет мало
Глава МИД Украины Кулеба: оружия всегда будет мало, пока не закончен конфликт
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия будет недостаточно, сколько бы его ни дали, пока не закончится конфликт. Об этом глава МИД сообщил в эфире местного телевидения. Его процитировало РИА «Новости».
«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал он.
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По словам Кулебы, в настоящее время ВСУ больше всего нужны артиллерийские снаряды и бронетехника. Он отметил, что вооружение наиболее необходимо для контрнаступления.
При этом глава украинского МИД добавил, что Киев ждет реальные шаги к членству в НАТО. Кулеба раскритиковал идею учреждения Совета Украина — НАТО, назвав его танком, у которого отсутствует пушка. По его мнению, украинская сторона нужна альянсу как страна-участник.
Ранее сообщалось, что контракты с поставщиками оружия на 800 миллионов долларов, которые Украина заключила в 2022 году, не исполнили полностью.
ВСУ
Оружие
Украина
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