Мир 19 июня 2023, 23:41 «Сколько бы ни дали». Кулеба заявил, что поставляемого Украине оружия всегда будет мало Глава МИД Украины Кулеба: оружия всегда будет мало, пока не закончен конфликт Портал Правительства Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия будет недостаточно, сколько бы его ни дали, пока не закончится конфликт. Об этом глава МИД сообщил в эфире местного телевидения. Его процитировало РИА «Новости».

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал он.

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По словам Кулебы, в настоящее время ВСУ больше всего нужны артиллерийские снаряды и бронетехника. Он отметил, что вооружение наиболее необходимо для контрнаступления.

При этом глава украинского МИД добавил, что Киев ждет реальные шаги к членству в НАТО. Кулеба раскритиковал идею учреждения Совета Украина — НАТО, назвав его танком, у которого отсутствует пушка. По его мнению, украинская сторона нужна альянсу как страна-участник.

Ранее сообщалось, что контракты с поставщиками оружия на 800 миллионов долларов, которые Украина заключила в 2022 году, не исполнили полностью.