Skoda может построить автозавод во Вьетнаме

Производитель автомобилей Skoda может построить завод во Вьетнаме. Об этом сообщил «Ридус».

Сейчас Заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай и посол Чехии Витезслав Грепль вместе с делегацией Skoda ведут переговоры по этому поводу.

Представитель компании Ондрей Черны рассказал, что завод сможет начать продажи автомобилей уже в 2023 году. Тханг Хай одобрительно отнесся к этому предложению.