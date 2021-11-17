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    17 ноября 2021, 20:04

    Skoda может построить автозавод во Вьетнаме

    Skoda начала переговоры с Вьетнамом по поводу строительства завода

    Дарья Морозова

    Производитель автомобилей Skoda может построить завод во Вьетнаме. Об этом сообщил «Ридус».

    Сейчас Заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай и посол Чехии Витезслав Грепль вместе с делегацией Skoda ведут переговоры по этому поводу.

    Представитель компании Ондрей Черны рассказал, что завод сможет начать продажи автомобилей уже в 2023 году. Тханг Хай одобрительно отнесся к этому предложению.