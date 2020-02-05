Склоки в конгрессе. Трамп не пожал руку Пелоси, а она порвала бумаги с его речью

Во время выступления перед конгрессом Трамп повел себя как «настоящий джентльмен» и не стал пожимать руку Пелоси. Оскорбленная женщина порвала бумаги с его речью. Обменялись любезностями.

Как сообщило РИА «Новости», по традиции, президент США Дональд Трамп должен был передать свою речь на бумаге американскому вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Он так и сделал. После этого Пелоси протянула Трампу руку, но он ее не пожал и начал выступление. Спикер самозабвенно начала рвать бумаги с речью Трампа за его спиной с непонятной улыбкой.

После выступления главы Соединенных штатов Пелоси дала оценку мероприятию. «Это была дрянная речь», — цитирует ее слова РИА «Новости». Трамп выступил перед парламентом на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе со спикером Пелоси.