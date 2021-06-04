Склады с боеприпасами взорвались в Сербии. Видео
Ночью в Сербии в городе Чачак прозвучали взрывы на складах с боеприпасами. Спасатели успели эвакуировать всех сотрудников, никто не пострадал. Об этом написала местная газета Novosti.
Примерно в 01:30 на территории военного предприятия «Слобода» прогремели первые взрывы. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, спасатели и полицейские, но к зданию подойти они не смогли.
Через несколько часов почти все рабочие смогли выбраться из здания. Немного позже их удалось перевести в безопасную часть. На предприятии находились примерно 60 человек. Также были эвакуированы жители ближайших домов. После взрывов, которые закончились только в 04:00, начался пожар. На YouTube появилось видео с места происшествия, на нем видно, что пламя поднялось на несколько десятков метров, также были слышны хлопки.
Глава управления по чрезвычайным ситуациям Лука Каушич заявил, что сейчас ситуация в Чачаке намного спокойнее.
«В ближайшее время будет проведен анализ воздуха из-за сгорания всех этих веществ на заводе и черного дыма», — сказал Чаушич.
Мэр Чачака Милун Тодорович в своем Instagram написал, что сейчас повода для беспокойства нет. По его словам, с завода были эвакуированы 30 человек.