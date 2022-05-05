Склады с боеприпасами в селе Колбасна Приднестровья 27 апреля были обстреляны из подствольного гранатомета, заявили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС.

«На станции Колбасна Рыбницкого района из посадки, примыкающей к железнодорожному полотну, неизвестное лицо произвело несколько выстрелов в сторону территории воинских складов. Предположительно, стрельба велась из подствольного гранатомета ВОГ-25. Пострадавших нет. Незначительные повреждения обнаружены на бетонном ограждении», — говорится в заявлении ведомства.

Уголовное дело завели по статье «Террористический акт с применением огнестрельного оружия».

Склады боеприпасов в Колбасне подверглись обстрелу 27 апреля, а 25 апреля в Тирасполе подорвали помещения Министерства госбезопасности. Утром 26 апреля еще два взрыва прогремели в поселке Маяк, они повредили две самые мощные в регионе радиоантенны, ретранслировавшие российские радиостанции. Политологи уверены, что целью этих терактов было расшатывание ситуации в Приднестровье.