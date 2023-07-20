Мир 20 июля 2023, 08:42 ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики из-за взрывов в Одесской области Склады в Одесской области получили повреждения после серии взрывов pxhere.com

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В Одесской области складские помещения получили повреждения. Там ночью произошла серия взрывов, сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, сообщил ТАСС.

Гуменюк отметила, что во время взрывов получили повреждения объекты логистики. Она уточнила, что там располагались складские помещения.

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Минувшей ночью серия взрывов прогремела рядом с портом в Черноморске Одесской области на юге Украины. В тот момент на территории региона работала воздушная тревога.

Серия взрывов также прогремела в Сумской области, сообщили украинские источники.

Ранее военкоры указывали, что российские военные начали наносить комбинированный удар по Украине. По их данным, стратегические бомбардировщики выпустили крылатые ракеты, которые полетели над Николаевом к центру страны.