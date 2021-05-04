Чехия не исключила приостановку дела по взрывам склада в Врбетице

Уголовное дело, которое возбудили для расследования взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, могут приостановить. Это может случиться, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Ранее правоохранители обвинили в случившемся двух граждан России.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

«Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян]. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых», — пояснил он.

Власти Чехии считают, что к взрывам причастны российские спецслужбы. Из-за этого 17 апреля Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства — их назвали офицерами спецслужб РФ. В ответ на такие действия МИД России выразил Праге протест и выслал из страны 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

2 мая власти Чехии отказались от российской вакцины от коронавируса «Спутник V». они заявили, что препарат им не нужен, потому что в стране достаточно вакцин от других производителей.