Мир 07 декабря 2023, 09:58 Склад взрывчатых веществ взлетел на воздух на Сейшелах Посольство России сообщило о взрыве склада со взрывчаткой на Сейшелах Unsplash

Читать 360tv в

Склад взрывчатых веществ взорвался в районе Провиденс на острове Маэ. Об этом сообщила пресс-служба посольства России на Сейшельских островах.

По информации диппредставительства, склад являлся эпицентром взрыва, на нем хранили взрывчатку для строительной индустрии.

Реклама

Кроме того, в нескольких районах зафиксировали разрушения из-за оползней и наводнений, которые произошли на фоне сильных ливней. Среди местных жителей есть погибшие.

Власти страны ввели чрезвычайное положение. Военные и полиция начали патрулировать дороги, все образовательные учреждения приостановили работу.

В посольстве подчеркнули, что международное авиасообщение на Сейшелах осуществляется в привычном режиме, несмотря на повреждение здания аэропорта. По предварительным данным, среди россиян пострадавших нет.

Ранее россиянам напомнили, что Сейшельские острова являются одной из многих стран, куда можно отправиться без получения визы, отмечал RT.