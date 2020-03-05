Склад с оружием террористов нашли в Алеппо. Похожим вооружением пользуются в НАТО

В сирийской провинции Алеппо нашли склад, полный оружия и боеприпасов иностранного производства. Террористы бросили тренировочную базу при отступлении.

Боевики обосновались на территории бывшей швейной фабрики в населенном пункте Кафр-Джум, сообщил сайт телеканала «Звезда». Здесь же они организовали кустарное производство вооружения.

Оружейный склад принадлежит запрещенной в России группировке «Джебхат ан-Нусра»*. На нем нашли гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти. На многих образцах стояла маркировка на английском, турецком и других языках.

Сирийские военные обратили внимание на один из образцов оружия. Они подчеркнули, что вооружение «очень похоже» на переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер». Его используют страны НАТО.

Весь найденный арсенал опишут. Военным предстоит выяснить, откуда у боевиков такое оружие.

Рядом со складом нашли учебный центр террористов, где они обустроили стрельбище и полосу препятствий. Здесь учили стрелять из автоматов и артиллерии. Оружие, скорее всего, производили рядом — на бывшей фабрике. В ее цехах обнаружили гаубицы из труб для буровых установок и заготовки под боеприпасы. На самом предприятии нет ни продукции, ни оборудования.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.