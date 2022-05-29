Склад с битумом загорелся в промзоне Шпрайтенбах в Швейцарии

Пожарные прибыли на место пожара в складских помещениях в промзоне Шпрайтенбах швейцарского кантона Аргау. Как сообщила газета Blick со ссылкой на представителей пожарных служб, в больницу попали три человека, отравившихся продуктами горения. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах виден огромный столб густого дыма, который уходит в небо.

По предварительным данным, возгорание началось на складе с битумом и перекинулось на другие постройки, где хранились изоляционные материалы. Кроме сильного дыма на месте наблюдается выброс пепла, который разлетается на расстояние до семи километров. Несколько зданий уже обрушились.

В полиции кантона журналистам сообщили, что перекрыли движение машин на трассе A1 между Цюрихом и Берном. Территорию вокруг промзоны оцепили. Для тушения пожара на место вызвали все пожарные службы соседних населенных пунктов.