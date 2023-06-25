Мир 25 июня 2023, 17:24 Склад поставщика боеприпасов Украине сгорел в Болгарии BNR: в Болгарии сгорел склад поставщика боеприпасов Украине Википедия

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Склад с боеприпасами, принадлежащий крупному болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву, сгорел в городе Карнобате. Об этом сообщила радиостанция BNR.

Гебрев в 2014 году активно поставлял снаряды украинским войскам в период обострения на востоке страны.

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Это уже второй пожар на складе Гебрева за последний год. В июле 2022 года комплекс также загорался, но пожар удалось быстро потушить. На этот раз объект сгорел полностью.

Перед пожаром очевидцы слышали несколько взрывов, из мирных жителей никто не пострадал.

Расследованием ЧП занялось агентство национальной безопасности. Сам Гебрев затруднился ответить на вопрос о вероятной связи между двумя возгораниями.

Изначально предприниматель отрицал, что имеет отношение к поставкам боеприпасов на Украину. Однако СМИ провели расследование и выяснили, что его структуры отправили ВСУ как минимум три корабля со снарядами в 2014–2015 годах.