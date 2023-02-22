Мир 22 февраля 2023, 03:51 Склад пиломатериалов загорелся в США NBC: в Бруклине загорелся склад пиломатериалов

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В США продолжают гореть заводы и склады. На этот раз крупный пожар случился в Бруклине, где загорелся склад пиломатериалов. Об этом сообщило издание NBC New York.

По данным нью-йоркских пожарных, пламя вспыхнуло во вторник, 21 февраля. На место выехали пожарные расчеты, всего в борьбе с огнем задействовали около 200 единиц личного состава. Во время тушения пять пожарных получили незначительные травмы. Огонь перекинулся на соседнее трехэтажное здание.

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Справиться с огнем удалось только спустя несколько часов. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

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За последние сутки в США произошло еще два крупных пожара. При взрыве на металлургическом заводе в Бедфорде, штат Огайо, пострадали 13 человек. Предприятие производит металлические сплавы меди. В тушении принимали участие пожарные расчеты нескольких населенных пунктов.

На территории сварочного предприятия в пригороде Майами 21 февраля случился взрыв. Здание охватил сильный пожар, который унес жизни двух человек. Пожарные боролись с пламенем больше часа.