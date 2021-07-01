Склад фейерверков взорвался в Лос-Анджелесе

Нелегальный склад пиротехники взорвался в Лос-Анджелесе 1 июня. В результате взрыва пострадали десять человек. Об этом сообщило РИА ФАН.

Житель Лос-Анджелеса организовал у себя склад по хранению фейерверков. Полицейские обнаружили несанкционированное хранилище. Они попытались ликвидировать найденное. Сотрудники службы планировали взорвать контрафакт в бронированном контейнере.

Однако избавиться от фейерверков безопасно не удалось. Полицейские не рассчитали силу взрыва. Из-за этого склад был разрушен. Несколько человек пострадали. Взрыв также нанес ущерб припаркованным поблизости автомобилям. Эксперты выясняют причины произошедшего.