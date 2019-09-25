Склад боеприпасов вспыхнул в Донецке

Склад с боеприпасами загорелся в Куйбышевском районе Донецка, рассказали местные жители в соцсетях. Горит неподалеку от поселков Горняк и Землекопы, в стороне пожара слышны взрывы.

В администрации Куйбышевского района факт пожара подтвердили. Причины возгорания остаются неизвестными.

«Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления», — рассказал глава районной администрации Иван Адамец. Его слова привел местный сайт «Новости Донецкой республики».

Факт пожара подтверждает и донецкое новостное агентство «ДАН». По информации ИА, густой дым над Куйбышевским районом города местные жители заметили утром 25 сентября. Очевидцы говорят, что в той стороне слышны звуки взрывов — похоже, что горит склад с боеприпасами.

О пожаре написали и украинские СМИ. По их информации, горит склад в районе поселков Горняк и Грабари на территории бывшей автобазы.

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Между тем, представители Народной милиции ДНР заявили о продолжающемся обстреле этого района украинскими военнослужащими. Обстрел не позволяет экстренным службам подъехать ближе к пожару. Как заявили в пресс-службе УНМ ДНР, военнослужащие ВСУ отлично видят, куда стреляют.

Оперативный комментарий экстренных служб Донецка получить не удалось.